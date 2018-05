TERNI Due donne, una dominicana di 32 anni ed una colombiana di 46, entrambe residenti a Viterbo, sono state arrestata dai carabinieri, a Terni, dopo essere state sorprese a rubare numerosi articoli di profumeria in una nota catena del centro città. Le due - riferisce l'Arma - sono state fermate dopo un breve inseguimento a piedi da parte dei militari, avendo tentato una fuga. Gli arresti per furto sono stati poi stato convalidati dal giudice, che ha disposto gli arresti domiciliari. Gli arresti rientrano nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio svolta dai carabinieri, che ha portato alla denuncia, sempre per furto, di altre quattro persone e di un'altra per violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Terni. Segnalati alla prefettura anche tre consumatori di stupefacenti.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55



