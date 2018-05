TERNI Un tavolo tecnico per avere delucidazioni sul futuro dell'ex Novelli: lo chiedono Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil dell'Umbria in merito all'acquisizione del gruppo, dopo il fallimento dichiarato dal tribunale di Castrovillari e la scadenza della presentazione delle manifestazioni d'interesse del 18 maggio scorso. In una nota i sindacati ribadiscono «la loro preoccupazione in merito alla positiva conclusione della ormai logorante vicenda che vede protagonisti i lavoratori delle aziende, coinvolti loro malgrado in tutte le varie fasi giudiziarie che hanno scandito gli innumerevoli fallimenti di questa importante realtà produttiva». «Chiediamo pertanto a tutti i soggetti interessati - continuano - che ogni azione messa in campo abbia come assoluta priorità di salvaguardare la continuità produttiva, a partire dal pieno mantenimento occupazionale, tenendo inoltre conto che si tratta di un'azienda alimentare con presenza di allevamenti». Per i tre sindacati «è assolutamente necessario assicurare al più presto la vendita delle produzioni a soggetti imprenditoriali seri e affidabili, in grado di fornire garanzie verificabili, ai quali interessi realmente il rilancio dei marchi e di tutta l'attività produttiva, tutelando i posti di lavoro». Per queste ragioni è stato sollecitato un tavolo tecnico alla curatela fallimentare di Alimentitaliani, per avere chiarezza in merito agli ultimi eventi accaduti, in particolare le manifestazioni d'interesse. A tutte le istituzioni interessate viene inoltre chiesto di vigilare «sul buon esito dell'intero percorso»

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA