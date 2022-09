Terni, distrutti i supporti per le affissioni elettorali

Spazi elettorali distrutti ancora prima che vengano affissi i manifesti. E’ accaduto in corso del Popolo dove nella notte tra sabato e domenica qualcuno si è “divertito” a danneggiare i supporti per accogliere i manifesti dei candidati alle prossime elezioni politiche. Alcuni, infatti, sono stati letteralmente frantumati e dovranno quindi essere ripristinati, in ossequio alle disposizioni sulla campagna elettorale. Un gesto dettato dalla noia o una manifestazione di dissenso e di allontanamento dalla politica? Chissà. Non si può dire di certo che sia stata opera del fanatico di qualche candidato che ha strappato il manifesto del competitor accanto al suo beniamino. Questa è stata un’azione “preventiva” visto che, al momento, non è stato affisso alcun manifesto elettorale. Sarà che l’appuntamento con le urne è molto ravvicinato e c'è fretta di incontrare fisicamente gli elettori, sarà anche vero che ormai tutti sono connessi, sta di fatto che le affissioni elettorali per queste elezioni politiche se ne vedono quasi nulla in giro. Al contrario, dilaga la campagna elettorale sui social, destinata con tutta probabilità a soppiantare i tradizionali canali di propaganda.