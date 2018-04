TERNI “Voci afro: i lati sconosciuti di un mondo familiare” sarà il tema al centro della conferenza che il musicologo Marcello Piras condurrà domenica 29 aprile, alle 17 e 30 nella sala polivalente Polis di Cospea, in via Montefiorino 12/c, a Terni. “Da quando Louis Armstrong divenne una stella dalla canzone amata anche al pubblico anglosassone - spiega Piras - il mondo della musica si è andato riempiendo di voci ed eroi vocali di discendenza africana, con i loro timbri caratteristici e i loro stili personali. In seguito molti cantanti bianchi hanno iniziato a imitare i loro colleghi di colore, estendendone l’influsso sulla società dell’occidente moderno. Oggi abbiamo tutti la sensazione che le voci della musica nera siano nostri amici di famiglia ma in realtà non le conosciamo così bene”. Piras proporrà storie e ascolti che rivelano un panorama fatto non solo di stelle solistiche e canzoni famose. Un panorama in cui tutti gli aspetti della musica entrano in gioco e sono valorizzati. La conferenza è organizzata dall’Atelier Musicale Francesco Falcioni & Friends in collaborazione con il Cesvol di Terni. Ingresso libero e gratuito.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



