Terni, verifiche ai lavori al Camposcuola: la nuova pista di atletica costa 600 mila euro, da smaltire 54 tonnellate di rifiuti

La rimozione della vecchia pista, la sostituzione con la nuova e la rimozione di circa 54 tonnellate di rifiuti rappresentano i prossimi step per i lavori di riqualificazione al Camposcuola Casagrande. Ecco quanto emerso dal sopralluogo effettuato questa mattina da Prima e Seconda Commissione Consiliare congiunta. I lavori che sono stati consegnati lo scorso settembre dovrebbero concludersi in tempo entro febbraio 2025, in linea con i 540 giorni indicati dal bando.

Il restyling interessa la pista di atletica leggera, spogliatoi, tribune e ulteriori lavori di adeguamento e messa in sicurezza. «I lavori non procedono spediti come avremmo voluto, ma i tempi sono quelli del bando - aveva detto nei giorni scorsi il vicesindaco Riccardo Corridore - pensavamo che il Camposcuola potesse essere completato in meno di un anno, ma sono comunque tempistiche legittime secondo quello che dice il bando ed i contratti che abbiamo trovato». L'intervento è finanziato con 1,2 milioni di euro del Pnrr, mentre il progetto è curato da un gruppo di professionisti locali guidato dall'architetto Alberto Tiberi.

Quasi metà della cifra totale (circa 600 mila euro) servirà per la nuova pista di atletica che verrà posizionata dopo la rimozione di quella attuale e lo smaltimento dei detriti. Operazione questa che verrà fatta con l'arrivo della primavera quindi a partire tra qualche settimana. Delicate le condizioni del fondo, in particolare in alcuni punti, dove si alzano detriti e rifiuti.

I responsabili della ditta che segue i lavori hanno spiegato i lavori fatti durante l'inverno ovvero le opere interne nella palazzina spogliatoi: fondazioni, solai, aperture sui muri portanti, intonaco armato e ciò che è propedeutico alla riqualificazione.

Altro passaggio delicato quello che ha riguardato la tribuna da 650 posti, uno degli ostacoli principali considerando il degrado di partenza, l'adeguamento sismico e le linee di visibilità. Non molto distanti visibili i vecchi seggiolini accatastati, che non verranno smaltiti ma riutilizzati e riposizionati dopo un apposito passaggio tecnico con la fiamma ossidrica per riportarli ad un buono stato. Una volta completati i lavori il Camposcuola avrà anche un nuovo ingresso, oltre a quello principale che si affaccia sul piazzale in largo Atleti Azzurri d'Italia. Ci sarà anche un accesso per l'ingresso dei mezzi nel lato dei i parcheggi lungo viale Prati.

Presenti al sopralluogo il direttore dei lavori Andrea Della Sala, il mandatario del gruppo di progettazione Alberto Tiberi e il Rup del Comune, Stefano Fredduzzi. Con i consiglieri della Prima e Seconda Commissione breve apparizione anche dell'assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Maggi, prima di recarsi al Pala Terni per la presentazione dei primi eventi in programmazione nel nuovo palazzetto.