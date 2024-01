Sconfitta nella nebbia lagunare per la Ternana. La squadra di casa ha sempre tenuto il pallino del gioco, mettendo in difficoltà i rossoverdi soprattutto sulle fasce. Nel primo tempo il Venezia trova la rete con Gytkjaer, ma dopo il consulto del Var, Fabbri annulla il gol per posizione di fuorigioco. Al 45' la prima occasione della Ternana, con Gaston Pereiro che si destreggia tra due avversari calciando sul fondo. Nella ripresa il Venezia tiene di più il posseso della palla e al 39' trova il gol con Busio che, complice anche un rimpallo di Capuano, fa 1-0. Allo scadere viene espulso Favilli per proteste.

