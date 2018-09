Scongiurata in zona Cesarini una svista al bilancio riequilibrato da poco approvato che avrebbe costretto al gelo gli studenti delle scuole comunali di Terni. Per assicurare l'accensione del termosifoni al momento opportuno è stato necessario convocare una riunione di emergenza, che si è tenuta questa mattina. A vestire i panni dell'assessore al bilancio pro tempore, Enrico Melasecche, costretto a lasciare il cantiere della Telfer per risolvere l'impasse. In contatto telefonico con il collega Fabrizio Dominici, impegnato fuori Terni per motivi professionali, Melasecche è riuscito a trovare i 200 mila euro che servono per affidare il servizio almeno per quattro mesi, in attesa di fare una gara di appalto. Trovati i soldi che mancavano, Palazzo Spada si affiderà al Mepa (il mercato elettronico della pubblica amministrazione) per selezionare l'impresa che si occuperà della gestione del calore degli impianti comunali.

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA