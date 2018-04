PERUGIA - E' uscita in cerca di asparagi, ma ha perso l'orientamento e fatto spaventare le consorelle: brutto pomeriggio per una suora, per fortuna durato poco perché è stata rapidamente ritrovata. L'allerta è scattata intorno alle diciotto del 25 aprile, con le ricerche che sono scattate nella zona dell'eremo di Pasano, località Valtopina. La suora è stata ritrovata dalla squadra dei vigili del fuoco di Foligno, allertati dai carabinieri.



Sempre intorno alle 18, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Madonna Alta ha ricevuto un'altra allerta per la scomparsa di un bambino di tre anni nel comune di Fossato di Vico, località Purello: il bimbo si era allontanato dai suoi genitori. Anche in questo caso l'allarme è stato ricevuto dai carabinieri, sul posto si è recata squadra dei vigili del fuoco di Gaifana. Sono stati attivati anche cinofili, TAS ed elicottero di Arezzo ma non sono stati necessari dal momento che il bimbo è stato ritrovato, sano e salvo, dopo circa 40 minuti.



Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:31



