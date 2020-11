Nuova vita in quota al Vettore per lo storico rifugio Zilioli

NORCIA - Nuova vita per il rifugio Zilioli. Sono terminati pochi giorni fa i lavori di ricostruzione dello storico bivacco situato sotto alla vetta del monte Vettore, danneggiato dal sisma del 2016. Dopo quattro anni, il rifugio, classico punto di appoggio per gli escursionisti in ascesa e riferimento per il soccorso alpino, sta per riaprire i battenti con un look totalmente rinnovato. Il progetto, messo a punto gratuitamente dall’architetto ascolano Valeriano Vallesi, socio Cai e alpinista, con il collega trentino Riccardo Giacomelli, ha portato alla costruzione di una struttura moderna e funzionale, in pannelli di legno e copertura di metallo e alluminio. Per completarla ci sono voluti circa due mesi e mezzo di lavoro che hanno richiesto l’impiego di elicotteri per lo spostamento di container e piccole ruspe utilizzate per l’abbattimento del vecchio edificio le cui pietre ora fanno da base al terrazzo in larice. Due le aree pensate per il nuovo stabile: una, con quattro cuccette, rimarrà sempre aperta per un utilizzo di emergenza, già da questo inverno, l’altra, pensata per 8 posti, sarà fruibile su prenotazione solo quando l’emergenza pandemica lo consentirà. Per l’accesso si sta pensando a metodi alternativi alle chiavi, quali codici rilasciati via mail o Whatsapp per aprire la porta, sotto esame anche l’installazione di webcam nell’intento di trovare un efficace deterrente agli atti di vandalismo divenuti frequenti con il notevole aumento dei flussi di persone registrato negli ultimi anni.

RINASCITA

Se intorno al 2010 fu il Cai di Perugia a occuparsi di un restauro parziale, il nuovo Zilioli è sorto grazie all’impegno del territorio marchigiano. L’investimento, pari a circa 200mila euro, è stato coperto con fondi regionali e statali per la ricostruzione e il sostegno di Fondazione Carisap, Avis Ascoli Piceno, Cai e Soccorso Alpino oltre a una serie di finanziatori privati. Tra questi Tito Zilioli, il nipote dell’omonimo escursionista morto nel 1958 a seguito di una difficile scalata invernale al Vettore. Due anni dopo sorse il bivacco che ne porta ancora il nome, che negli anni ha conquistato fama e notorietà e che poi è stato chiuso a seguito della tragica scossa del 24 agosto 2016. Al suo interno c’erano 14 scout che riuscirono a mettersi in salvo dopo esser saliti in quota per vivere un’emozione totalmente opposta. Lo Zilioli, ai 2236 della Sella delle Ciaule, tra la cima del Vettore e di Prato Pulito, sopra i laghi di Pilato, regala un punto di vista unico che spazia a 360 gradi, da un lato sul versante umbro di Castelluccio e dall’altro su quello delle Marche.

