TERNI Domenica 29 novembre alle 10.30, in occasione del 20esimo anniversario della scomparsa del professor Gianfranco Ciaurro, sindaco di Terni dal 1993 al 1999, ci saranno un semplice omaggio e un breve ricordo organizzati dall’amministrazione comunale, presso la targa del Parco Ciaurro, sul lato di viale Porta Sant’Angelo. Non si tratterà di una cerimonia ufficiale a causa delle disposizioni per il contenimento del Covid19. Parteciperanno il sindaco Leonardo Latini e una rappresentanza del consiglio comunale.

