PERUGIA L’atteso decreto sui movimenti dei dirigenti scolastici ha confermato le indiscrezioni della vigilia: nessuno dei presidi in carica ha scelto il Volta e l’Alessi di Perugia e il Ciuffelli-Einaudi di Todi, il che significa che queste scuole saranno dirette da new entry o affidate in reggenza. Insomma le eredità degli storici Rita Coccia e Marcello Rinaldi e per certi versi Laura Carmen Paladino (la preside contestata trasferita l’anno scorso a Foligno dove è stata comunque sostituita da una reggente) sono risultate davvero pesanti e nemmeno pezzi da novanta come Improta, confermato all’Itet Capitini, sono scesi in campo. E come il preside del Tecnico perugino sono rimaste nella loro sede figure di rilievo che avevano il contratto in scadenza come Fabrizi a Terni, Neri e Sebastiani a Foligno, Zoncheddu a Perugia, Tagliaferri ad Assisi Marinangeli a Gubbio. Guadando avanti alle prossime operazioni di nomina dei nuovi, più che mai Fabiano Cruciani resta in pole per il Volta. I tre dirigenti rientrati da grazie alla legge 104 sono Rientrano in Umbria Grazia Maria Cecconi che dall’IC S., Ginesio nella vicina provincia di Macerata all’I.C. Assisi 1, Simona Tanci che rientra dall’IC “Carrara e Paesi a monte” e ha scelto l’I.C. Perugia 13, e Cinzia Meatta che lascia l’I.C. Koiné di Monza e approda all’I.C. Acquasparta. Grandissima delusione per le altre presidi che, sempre avendo la 104, visti i criteri scelti in base alla gravità della situazione personale o familiare e non del posto occupato nella graduatoria del concorso nazionale di accesso, essendo solo tre i posti non hanno ottenuto il trasferimento dalla sede fuori regione e dovranno attendere per riprovarci. Nel dettaglio sono stati confermati nell’incarico già ricoperto quest’anno: Francesca Alunni Liceo "Properzio" Assisi, Roberta Aniello I.O. "Beato S. Fidati" Cascia, Maria Grazia Giampè I.C. "G. Ferraris" Spello, Silvio Improta I.T.E.T. "Aldo Capitini", Maria Marinangeli I.I.S. "G. Mazzatinti", Alessia Marini I.C. Foligno 5, Carlo Menichini "M. Polo-R. Bonghi" S.Maria degli Angeli, Rosella Neri Liceo "F. Frezzi - B. Angela" Foligno, Pierpaolo Pellegrino D.D."Vill. Girasole" Corciano, Simona Perugini I.C. "T. Valenti" Trevi, Maria Paola Sebastiani Liceo "G. Marconi" Foligno, Bianca Maria Tagliaferri Alberghiero Assisi, Eleonora Tesei I.O. "Rosselli-Rasetti" Castiglione del Lago, Simona Zoncheddu Liceo "A. Pieralli", Giuseppa Zuccarini I.C. Foligno 4, Roberta Bambini I.I.S. Classico e Artistico Terni Cristiana Casaburo I.I.S. Art. Class. e Prof.le Orvieto, Cinzia Fabrizi Ist. Tecn.Tecnologico "Allievi-Sangallo" Terni, Carmen Maria Clara Iuliano I.C. "B.Brin" Terni, Luciana Leonelli "R. Donatelli" Terni, Silvia Rossi Liceo Scientifico "G. Galilei" Terni, Vilma Toni I.C. "G. Marconi" Terni. Tre soli i mutamenti di incarico: Paola Avorio I.C. Umbertide Montone Pietralunga, Raffaella Reali D.D. 2 Circolo Umbertide Di Vittorio, Graziella Cacafave I.I.S. Sc. Mag. Geom. Gandhi Narni, Marina Marini I.I.S. Prof.le e Tecn. Comm.le Terni. IUNTI RADDOPPIA La dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Antonella Iunti raddoppia il suo incarico essendo stata confermata ufficialmente reggente (fino a nomina del titolare) dell’Ufficio territoriale di Perugia. Le domande di Monica Marelli e Giuseppina Rossi non sono state accolte come spiegato nel decreto firmato dal capo dipartimento del Miur Jacopo Greco.