Schianto con la moto: Perugia, morto un ragazzo in via Settevalli. Ferito grave l'amico

PERUGIA - Un ragazzo di 24 anni, residente ta Perugia, è morto nella notte tra venerdì e sabato lungo via Settevalli a seguito di un incidente con la moto. Almeno un'altra persona sarebbe rimasta ferita nello scontro che, stando alle prime ricostruzioni, è avvenuto all'altezza del distributore automatico di benzina e potrebbe aver visto coinvolta anche un'auto.

Sul posto immediato l'intervento del 118 e della polizia locale ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto si apprende, è di origini moldava. Gravemente ferito l'amico che era in moto con lui, trentenne romeno, entrambi muratori.

La polizia locale è comunque al lavoro per ricostruire nel dettaglio l'accaduto ed individuare eventuali responsabilità.