Domenica 3 Marzo 2024, 09:37

Una promessa mantenuta. Il bar dell’Accademia, dopo la temporanea chiusura ad agosto, ha riaperto con una nuova gestione. Ad acquistare le mura, ma anche i segreti di alcuni dei dolci più amati dalla storica pasticceria al numero 52 di via dei Priori, è stata la proprietà del Turan che a Perugia ha già altri punti vendita e un laboratorio ad Elce. Dietro al bancone e nel laboratorio ora ci sono Giulia e Giorgia Casciarri insieme al loro staff. Tante novità, come la saletta dedicata ai laboratori a tema cioccolato, ma anche tanta tradizione. A partire dalla presenza nelle vetrinette del Satellite, il dessert omaggio al lancio dello Sputnik nello spazio nel lontano 1957 e dolce di punta della vecchia gestione andata avanti per quarant’anni. Una ricetta apprezzata tanto da essere considerata, dopo il torcolo di San Costano, il dolce dei perugini. Ora il laboratorio di via dei Priori diventerà il punto di riferimento per il rifornimento degli altri locali a marchio Turan (il Turreno, il Turan, e la cioccolateria in piazza IV Novembre). All’annuncio dell’acquisizione, Giorgia Casciarri aveva ringraziato la vecchia proprietà spiegando come l’impegno sarebbe stato quello di accostare alla tradizione la professionalità e la qualità per offrire alla città un altro luogo ricco di storia.

Quella dell'Accademia è una storia lunga: era il gennaio del 1981 quando tre perugini (Gualtiero Terradura, Angelo Papalini e Vincenzo Agostinelli), rilevarono e poi inaugurarono il bar pasticceria, diventando un luogo di riferimento per studenti e residenti. Ora la storia continua.