Dalla Regione oltre un milione di euro per la salvaguardia ambientale dell'area del Trasimeno

PERUGIA - Conclusi due importanti interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e delle bellezze paesaggistiche del comprensorio del Trasimeno. È stata completata nel territorio di Magione la realizzazione dei tratti necessari a garantire la continuità dell'itinerario ciclabile del Trasimeno, ed è stata riqualificata e ri-naturalizzata l'area del depuratore in disuso vicino al borgo di Monte del Lago. L'assessore regionale all'Ambiente, Roberto Morroni, ha svolto un sopralluogo per verificare lo stato degli interventi di rilancio finanziati dalla Regione e messi in atto dal Comune di Magione. Ad accompagnarlo, il sindaco Giacomo Chiodini, l'assessore comunale Vanni Ruggeri e il consigliere regionale Eugenio Rondini.

«Due opere significative, che innalzano la capacità attrattiva di questi luoghi di pregio e di rilevanza strategica - ha

sottolineato Morroni - la Regione Umbria vi ha indirizzato complessivamente circa 1,1 milioni di euro dei quasi 3,3

milioni di euro previsti dal Progetto integrato Trasimeno per il 2022, che include altre importanti azioni sul lungolago e l'area lacustre definiti e concordati con l'Unione dei Comuni del Trasimeno e le amministrazioni comunali di



Castiglione, Magione, Panicale e Passignano sul Trasimeno».A Monte del Lago è stato demolito l'ex depuratore ed è stato effettuato anche il ripristino ambientale dell'area, con la messa a dimora di alberi e arbusti selezionati tra le essenze già presenti sul posto ed autoctone. Con il secondo intervento, è stato introdotto un nuovo tratto dell'anello ciclabile San Savino Dirindello, che si sviluppa percirca 750 metri tra l'oasi naturalistica "La Valle" e l'innesto del tracciato di via Pievania, collegando le parti già esistenti a nord e a sud di San Savino e contribuendo così a dare continuità all'itinerario ciclabile del Trasimeno. E' stato poi reso «maggiormente fruibile» un tratto di circa 1,6 chilometri, apposta una nuova segnaletica turistica e installata una stazione e-bike all'ingresso dell'oasi.«Così si forma un sistema a rete - ha rilevato l'assessore Morroni - grazie al quale il territorio del Trasimeno siconnetterà con gli itinerari escursionistici e tematici della rete di mobilità ecologica di interesse regionale».