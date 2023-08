Perugia, imbrattata con lo spray rosso la sede regionale di Fratelli d'Italia. Indaga la Digos

Assalto con lo spray rosso nella notte alla sede regionale di Fratelli d'Italia a Perugia in via Mario Angeloni. Gli uffici, inaugurati in primavera, ospitano ache l'ufficio perugino del sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco. Scritte e frasi su muri e vetrate con la vernice rossa e l'immancabile falce e martello che può portare a una possibile firma degli autori del gesto. Sul posto, oltre che gli attivisti di Fdi anche le forze dell'ordine con la Digos che ha già avviato le indagini. La zona ha diverse telecamere di videosorveglianza che possono aiutare a risalire agli autori dell'assalto .

Tra i primi a prendere posizione e denunciare il fatto il presidente del consiglio regionale Marco Squarta, esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Umbria che ha definito l'attacco con la vernice «una vergogna.

La violenza fiisca, verbale e scritta non deve mai esistere. Noi andiamo avanti con le nostre idee senza paura». Di «gesto molto grave» ha scritto su Facebook il consigliere regionale dell'opposizione (Civici X) Andrea Fora. «Mi auguro- ha detto tra l'altrto Fora- che questi non siano segnali prodromici dei prossimi mesi che ci porteranno a importanti appuntamenti elettorali».