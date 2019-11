Perugia, smantellata dai carabinieri organizzazione di trafficanti internazionali di droga: 150 arresti, sequestrati quintali di stupefacente per milioni di euro

PERUGIA - Imponente operazione dei carabinieri che smantellano “un’inedita e insospettabile organizzazione” di trafficanti internazionali di droga, che ha portato all’arresto di oltre 150 persone e il sequestro di quintali di stupefacente del valore di decine di milioni di euro. i dettagli sulla maxi operazione, a cui hanno preso parte organismi di polizia nazionali e internazionali, con il costante raccordo tra la Direzione Distrettuale Antimafia perugina ed Eurojust, saranno resi noti in una conferenza stampa, che sarà tenuta dal procuratore della repubblica reggente di Perugia, Giuseppe Petrazzini, indetta per le 11 del 2 novembre presso la “sala stampa” del Comando Provinciale dei carabinieri di perugia, in via giovanni ruggia, 9. © RIPRODUZIONE RISERVATA