Perugia, scattano i nuovi collegamenti in treno con Firenze, Milano e Torino

PERUGIA - «Si va completando la riorganizzazione generale dei collegamenti veloci dall’Umbria per i principali hub del Paese. Un vero e proprio piano industriale», così l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche.Alcuni collegamenti: con il regionale veloce alle 10.04 dalla stazione di Fontivegge, sarà possibile arrivare a Firenze in tempo utile per proseguire verso Milano con il Freccia rossa delle 12,10, con arrivo nel capoluogo lombardo alle 14.05 e nel capoluogo piemontese alle 15.20. Tempi di viaggio competitivi anche rispetto all’auto, che sul percorso Perugia – Firenze, in condizioni ottimali di traffico, sarebbero comunque superiori a quelle del treno regionale.Al rientro: con un Freccia in partenza da Torino alle 13 e da Milano Centrale ore 14,10, sarà possibile arrivare a Firenze in tempo utile per proseguire verso Perugia con treno regionale veloce in partenza da Firenze alle 16.14 e arrivo a Perugia alle 18.05 (in tre ore e 55 minuti).