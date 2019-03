PERUGIA - Botte in un distributore di benzina nella zona di Sant'Andrea delle Fratte all'alba di domenica: la rissa ha visto coinvolti alcuni giovani e si sarebbe scatenata dopo una serata in una delle discoteche nella zona. Non è da escludere che la zuffa sia stata successiva a un momento di alta tensione registrato poco prima proprio all'esterno di un locale notturno.



Immediato l'intervento dei carabinieri, chiamati sul posto da chi si è trovato ad assistere alla rissa. Almeno una delle persone coinvolte ha avuto necessità delle cure del pronto soccorso.