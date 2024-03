Martedì 5 Marzo 2024, 07:30

PERUGIA - Sta per entrare nel vivo l’ultima rivoluzione della Zona a traffico limitato in centro storico. È stata messa nero su bianco l’ordinanza della struttura Sicurezza del Comune che, da lunedì 11 marzo, renderà operativo l’assetto delle nuove mini Ztl. Il piano, che include una nuova area pedonale, è stato definito nei mesi scorsi dalla giunta di palazzo dei Priori ed ha comportato una spesa di 70mila euro. Come noto da tempo, ci sarà un mese di pre-esercizio. Poi le telecamere che hanno sostituito i vecchi pilomat, cioè i dissuasori mobili, entreranno definitivamente in funzione. Intanto ai varchi ci saranno agenti della polizia locale per monitorare i flussi ed informare, unitamente alla cartellonistica, i cittadini.

AREA PEDONALE Tra le novità principali, c’è l’istituzione dell’area pedonale nell’asse di via dei Priori. Da lunedì prossimo scatta il divieto di transito e sosta h24 nel tratto fra via della Stella e piazzetta Santo Stefano. Deroghe per gli autorizzati al carico-scarico merci dalle 7 alle 10 (giorni feriali), oltre che pronto intervento e soccorso, pubblico interesse e fruitori dei garage.

LE MINI ZTL La prima nuova mini Ztl è quella dell’asse che si sviluppa nel tratto interno di viale Indipendenza, dal versante di via Masi a quello di corso Cavour. Anche qui divieto di transito e sosta h24 con alcune deroghe, a partire dai residenti del settore Ztl numero 4 muniti, Poi carico e scarico (fascia oraria 7-10), pronto intervento e soccorso, pubblico interesse e fruitori dei garage. Nuove regole anche per via Bontempi (e strade interne) dove, con l’installazione del varco di controllo, l’area si configura come Ztl h24 interna alla Zona a traffico limitato esistente. Accesso con i mezzi da un solo varco all’inizio di via Bontempi, deroghe analoghe a quelle per gli altri settori, a partire dai residenti dotati dello specifico permesso. Chiude il quadro delle novità la nuova mini Ztl h24 sul tracciato parallelo a viale Sant’Antonio, che si sviluppa fino a via del Melo (con ingresso e uscita da viale Sant’Antonio). Riguardo le deroghe, via libera per i residenti con permesso valido per il settore Ztl numero 8. Viene posticipata invece l’estensione della Ztl di via Campo Battaglia al tratto di via del Mercato Coperto, tra la rotatoria Miles Davis e la stessa via Campo Battaglia.

IL VIA LIBERA Il progetto, nel dettaglio, è costato 70.557 euro. IL Comune ha avuto lo scorso 9 novembre il via libera dalla Direzione generale della sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha autorizzato l’installazione e l’esercizio di cinque impianti (nel progetto iniziale c’era anche l’estensione di via Campo Battaglia, che scatterà più avanti) per la rilevazione degli accessi dei veicoli. A distanza di qualche mese, arriva l’ordinanza che da il via libera al nuovo assetto.