Perugia, Frecciarossa per Milano: la Regione fa ritardare le prenotazioni

PERUGIA - C’è attesa per il Frecciarossa riveduto e corretto per orario di partenza e approdo a Milano, non più stazione Centrale ma Rogoredo e Porta Garibaldi. Tanta attesa per il nuovo orario di partenza che c’è chi ha cercato di prenotare on line il viaggio di lunedì 16, ma della prima data utile dell’orario invernale, non c’è traccia di poter effettuare un acquisto. Anche ieri pomeriggio il carrellino non era accessibile. Che succede? Il Frecciarossa diventa un fantasma? Viste le polemiche legate anche al cambio di approdo, il tema è particolarmente caldo. E l’attenzione, non solo dei potenziali clienti, è particolarmente alta da parte di tanti. Politici in testa.Il fatto che fino a ieri pomeriggio il Frecciarossa per Milano (e Torino) no era prenotabile, lo spiegano direttamente da Trenitalia.«Il Frecciarossa da e per Perugia non è acquistabile-spiegano dall’ufficio stampa di Trenitalia- perché la Regione ha dato ok negli ultimi giorni e i sistemi di vendita non sono ancora aggiornati. Da lunedi (oggi per chi legge, ndr) si potrà acquistare regolarmente». Se da Perugia il treno dell’Alta Velocità non era, di fatto, ancora acquistabile, lo stesso treno poteva essere prenotato on line da Firenze. Cioè da quando, lungo la tratta, non c’è l’intervento economico della Regione Umbria. A proposito di trasporti: martedì vertice a Roma con Trenitalia a cui parteciperà la presidente della Regione Donatella Tesei.