Perugia, al Curi arriva l'Ancona. Il Grifo deve rialzarsi

PERUGIA In alto i cuori e tutti al Curi. Sembra buttata là ma c’è davvero bisogno di rialzarsi, farsi animo e ripartire. Il calcio è bello per questo: a distanza di soli tre giorni dalla nefasta debacle di Chiavari, dove il Perugia ha ceduto senza l’onore delle armi al cospetto di un avversario che aveva 18 punti di meno, ecco la partita casalinga (fischio d’inizio alle 16,15) con l’Ancona e insieme l’occasione del riscatto. Solo i risultati aiutano a dimenticare. E quelli al Curi non mancano, specie ultimamente. Dopo il ko con il Cesena (non ascrivibile a Formisano arrivato da tre giorni) in casa il Perugia è imbattuto nel 2024 e sono arrivati 16 punti sui 18 disponibili in 6 gare, con 10 gol all’attivo e solo 1 al passivo. Un ritmo da big che fa da contraltare allo score esterno (3 ko nelle ultime 3) per una squadra che nel ritorno tiene comunque un cammino da podio (22 punti come Carrarese e Juve NG), secondo solo a Cesena (28) e Gubbio (24). Pensare che dopo un umiliante 5-0 al passivo sia tutto da buttare, sarebbe errore grave e per questo oggi l’aiuto del Curi si renderà necessario. Il Perugia, che proprio ad Ancona all’andata subì la prima sconfitta (e anche queste sono cose che contano, nel calcio) affronterà questa partita quasi a pieno organico, out i soli Dell’Orco e Bartolomei infortunati. Tanto è vero che sono in atto ballottaggi in tutti i reparti. In difesa, dove Lewis potrebbe farcela (ieri l’olandese si allenato accantonando l’infiammazione al ginocchio) e dove sono in ballottaggio il baby Souarè e il redivivo Vulikic; a centrocampo, dove Kouan, Iannoni e Torrasi si giocano due maglie; in attacco, dove davanti a Ricci trequartista si muoveranno Seghetti e solo uno tra Sylla e l’altro redivivo Vazquez.

Nell’Ancona sono out elementi importanti come Paolucci e Spagnoli, in forse Prezioso e Mondonico colpiti da virus intestinale, il tecnico Colavitto (squalificato anche lui) dovrebbe adottare un 3-5-2 con Cioffi e Basso pronti a diventare attaccanti nel 3-4-3 nella fase offensiva. Dorici tra l’altro supportati da 496 tifosi dalla vicina Ancona. E anche qui sarà il Curi a dover fare la differenza.

Perugia (3-4-1-2): 12 Adamonis; 94 Mezzoni, 44 Lewis, 91 Souaré; 7 Paz, 4 Iannoni, 24 Torrasi, 23 Lisi; 20 Ricci; 9 Vazquez, 11 Seghetti. A disp. 1 Abibi, 5 Angella, 96 Viti, 6 Vulikic, 71 Bozzolan, 3 Cancellieri, 28 Kouan, 86 Giunti, 33 Agosti, 10 Matos, 21 Cudrig, 73 Polizzi, 45 Sylla. All. Formisano

Ancona(3-5-2): 32 Perucchini; 4 Cella, 27 Pasini, 5 Mondonico; 23 Clemente, 94 Saco, 33 Prezioso, 99 Basso, 3 Martina; 11 Cioffi, 90 Moretti. A disp. 12 Vitali, 25 Pierandrei, 70 Barnabà, 13 Marenco, 34 Radicchio, 19 Agyemang, 80 Vogiatzis, 8 Gatto, 25 D'Eramo, 28 Giampaolo, 10 Energe. All. Noviello (Colavitto sq.)