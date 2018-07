ORVIETO Ci sono storie scritte sulla carta e altre scritte nella roccia. È il caso della zona di Orvieto dove l'uomo, sin dai tempi più antichi, ha fatto i conti con la fragilità del suo territorio e lo ha spesso trasformato, servendosene nei modi più disparati. Il viaggio di Linea Verde estate, in onda domani alle 12.20 su Rai1, continua nel centro Italia, in un territorio particolarmente ricco di storia e molto importante dal punto di vista delle tradizioni agricole. Fulcro della puntata sarà Orvieto, in provincia di Terni: antiche cantine etrusche, frantoi medievali, colombai, luoghi di culto e - ancora oggi - aziende agricole e agrituristiche che seguono le tradizioni che caratterizzano la zona, a cominciare da olio, vino e pastorizia. Federica De Denaro, Federico Quaranta, con le incursioni di Giuseppe Calabrese in arte Peppone esploreranno questo territorio per raccontarne tutta la complessità paesaggistica e storica, partecipando direttamente alla produzione del pecorino. E poi la storia, con gli antichi rimedi messi a disposizione dalla natura e le antiche ricette umbre come il piccione in salmì. Grande spazio al paesaggio e a tutte le curiosità scientifiche, storiche e turistiche che esso suggerisce: dai calanchi di Civita di Bagnoregio fino al centro geografico d'Italia a Narni e Prodo con le sue Gole del Fosso campione. Fino alla Orvieto sotterranea del Pozzo di San Patrizio.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA