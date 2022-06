Terni, il gesto di una commercianti di via Battisti: «Un piccolo regalo in cambio di un pensiero positivo»

Facce strane, perplesse, incuriosite. Si legge e si rilegge. Eppure sul quaderno con disegnato sopra un arcobaleno l’invito è chiaro: lascia il tuo pensiero positivo e prendi pure quel che ti piace, si legge sulla copertina. E’ l’iniziativa di un negozio a Cardeto: regalare delle rimanenze di vecchie collezioni, è questo che sbarella, l’idea del regalo, della gratuità senza secondi fini, chi si trova davanti al tavolinetto allestito di fronte alla vetrina del negozio.

«In cambio di cosa?», si chiedono in tanti.

«Di un pensiero, niente di più – risponde la titolare Giulia Angelucci –è solo un allenamento alla positività e alla gratitudine. Mi sembrava importante in un momento come quello che stiamo vivendo fermarsi a riflettere, riscoprire la gentilezza, il calore, la forza appunto di un pensiero». Ed eccoli i pensieri: quello di Livia che promette di inviare un pensiero positivo alla titolare ogni volta che indosserà la collana o quella di una mamma in attesa che ha scelto di prendere una coccinella portafortuna per la sua bimba che sta per nascere, il gesto di donare qualcosa colpisce e c’è chi si commuove perché di regali non ne ha ricevuti tanti, chi si augura che quello sia un gesto tenero a cui se ne aggiungeranno altri, nella propria vita fatta di solitudine.

A leggere i tanti pensieri colpisce lo sbalordimento che le persone provano di fronte ad un dono inaspettato, questo apre gli animi si raccontano le proprie tristezze come se si parlasse ad un amico. Alla fine c’è sempre un grazie che viene dal cuore.