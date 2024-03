Narni, Lunetta Savino sul palco del Manini. La stagione del Teatro Stabile chiude con "La Madre"

NARNI Lunetta Savino arriva sul palco del teatro Manini. L'appuntamento è per martedì 26 marzo alle 21 con La Madre, l’opera di Florian Zeller, scrittore e drammaturgo francese, premio oscar nel 2021. In scena anche Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino per la regia di Marcello Cotugno e la produzione della Compagnia Molière diretta da Emilio Solfrizzi, in coproduzione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Accademia Perduta Romagna Teatri.

“Ne La Madre - spiega il regista - Zeller indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre.

La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento, come abbandono del nido, a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da tempo. Il tono da black comedy iniziale lascia scappare più di un sorriso, per le situazioni descritte e il meccanismo delle ripetizioni che Zeller instaura nel testo, si trasforma lentamente in un dramma spietato che non sembra essere né un vero sogno, né la banale realtà del presente, ma una vertigine ipnotica e crudele dalla quale risvegliarsi è impossibile».

Per prenotazioni telefonare al botteghino del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.