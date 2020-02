Narni come Coimbra. Al via il gemellaggio nel segno dei protomartiri francescani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato ufficialmente avviato l’iter burocratico per la formalizzazione del gemellaggio fra Narni e la città portoghese di Coimbra. Ieri il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera che apre la strada allo scambio fra le due città approvando il Patto di Amicizia."Si tratta -come si legge nella delibera dell’assemblea elettiva di Palazzo del Podestà- del primo passo propedeutico alla stipula del gemellaggio vero e proprio che avverrà dopo l’approvazione ministeriale".Nel frattempo partiranno i primi scambi e visite istituzionali. Una delegazione del Comune di Narni si recherà infatti a Coimbra dal 28 febbraio al 2 marzo per intessere i primi rapporti formali e definire i dettagli della visita delle autorità comunali di Coimbra a Narni in data ancora da stabilire.Il gemellaggio verterà sulla figura storica e le opere di fede e di pace dei protomartiri francescani che uniscono Narni e Coimbra, di cui ricorre quest'anno l'ottavo centenario del martirologio.