Narni. Al momento niente virus alle scuole medie, però altri tre positivi in città.

Ventotto tamponi negativi: eccolo il risultato della indagine epidemiologica condotta tra studenti della terza media di Narni Centro e i loro otto professori. Dovranno aspettare ancora un secondo tampone in quanto sono assoggettati alle vecchie regole. Comunque la buona notizia e che il covid non sembra sia girato all’interno della scuola narnese. Nel frattempo però Francesco De Rebotti, il sindaco ha fatto sapere che sono risultati positivi al covid-19 tre cittadini narnesi “che ho appena sentito telefonicamente e sono tutti e tre asintomatici. Saranno sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per individuare gli eventuali contatti”.

Quindi la situazione aggiornata al momento resta di venticinque positività di cittadini narnesi, due positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune, un soggetto residente fuori regione ma domiciliato a Narni.

“La situazione è ovviamente monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari”.

