Narni, addio a Enrico Giovannini. Imprenditore illuminato: pioniere nel fotovoltaico e promotore di Leolandia

NARNI Addio a Enrico Giovannini. E' morto ieri, 2 febbraio, al termine di una lunga malattia l'imprenditore narnese settantatreenne che negli anni ha portato sul territorio progetti importanti. Pioniere nell'ambito del fotovoltaico, che aveva abbracciato in un momento in cui erano ancora in pochi a credere nelle sue potenzialità, e di una visione aziendale fondata sulla qualità della vita e i servizi per le famiglie dei dipendenti. Fiore all'occhiello di questa politica, Cipì, nome ispirato al passerotto esploratore inventato da Mario Lodi, l'asilo nido dedicato ai figli degli impiegati nella sua azienda, Genera, e in quelle vicine come Alcantara e Terni Energia.

Ingenere, era partito dalla cattedra di tecnologia in un istituto superiore locale per poi avviare uno studio tecnico che negli anni si è trasformato in un'azienda attiva nell'ambito della progettazione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per la sostenibilità energetica del paese.

«È il senso di responsabilità per noi stessi - il motto che aveva fatto scrivere nella home page della sua azienda - per gli altri e per l’ambiente che rende il nostro pianeta più ricco e vivibile».

Giovannini era stato anche fra i promotori e ideatori della società Leolandia Umbria, opera che negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, ha subito una battuta d'arresto.

Centinaia i messaggi di cordoglio alla moglie Mara e ai figli Valentina e Marco da parte di amici, colleghi e istituzioni.

«Ci eravamo incontrati qualche giorno fa per continuare a lavorare per realizzare uno dei tuoi progetti per il nostro territorio -ha scritto il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli - ci proveremo ancora più motivati di prima. Narni perde una grande persona ed un imprenditore illuminato. Ci mancherai. Ciao caro Enrico».