Narni, addio a Mario Matticari, orafo e artista. Scolpì il busto dell'imperatore Cocceio Nerva collocato in piazza Garibaldi

Narni dice addio a Mario Matticari. Storico orologiaio e orafo narnese, conosciuto sul territorio anche grazie alla sua attività di scultore. Tante volte aveva partecipato con le sue opere a Tracce, uno degli eventi artistici di punta della festa per la Corsa all'Anello. Suo anche il busto di Cocceio Nerva, l'imperatore romano nato nella colonia di Narnia, istallato nel 2007 in piazza Garibaldi e fortemente voluto dall'associazione Vivinarni guidata dal compianto ingegner Fortunati, anche lui recentemente scomparso.

Fortissimo il legame con le rievocazioni storiche in occasione della Corsa all'Anello. Il figlio Marco è priore del terziere Santa Maria, e Mario stesso diverse volte aveva vestito i panni di qualche personaggio d'epoca sfilando per le vie della città. Non solo. Per diverse edizioni della Corsa, aveva realizzato anelli e monili indossati da dame e prelati durante il corteo. Originario di Calvi dell'Umbria, lì Mario aveva iniziato la sua carriera di orologiaio poi proseguita a Narni prima in via Roma e poi col negozio in piazza dei Priori. Un punto di riferimento per la città fino agli anni Novanta, tanto che, chi lo conosceva è pronto a giurarlo, ogni narnese conserverebbe in casa almeno una delle suoi lavori. Tantissimi i messaggi di cordoglio, da parte di quanti l'hanno conosciuto. Ne emerge il ritratto di una persona gentile, un artista, un uomo sensibile.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 al Santuario della Madonna del Ponte