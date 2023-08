Martedì 15 Agosto 2023, 09:08

MONTEFALCO - Ubriaco e molesto, aggredisce i carabinieri: arrestato. I carabinieri della Stazione di Montefalco hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. In questi giorni a Montefalco è in corso di svolgimento l’evento “Agosto Montefalchese”, una manifestazione che richiama la presenza di numerose persone tanto che anche per quest’anno si registra una importante presenza di visitatori e turisti. L’armonia della notte è stata turbata dal comportamento di un giovane che – riferisce una nota dell’Arma -, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, è apparso particolarmente agitato e con il suo atteggiamento ha molestato i presenti. In principio è stato allontanato dagli addetti alla sicurezza di uno dei locali pubblici allestiti per la circostanza. Ritrovatosi all’esterno l’uomo ha continuato a perseverare nella sua condotta particolarmente molesta ed agitata, creando disturbo alle persone che hanno richiamato l’attenzione dei carabinieri preposti al servizio di ordine pubblico. Per nulla convinto dall’azione di persuasione posta in essere dai militari, che cercavano di rasserenarlo, e dall’invito formulato dai suoi stessi amici che si erano proposti per accompagnarlo a casa, il giovani ha iniziato ad urlare anche contro le forze di polizia, alle quali si erano uniti un altro equipaggio di carabinieri e del commissariato di Foligno. Il tutto si è protratto per diversi minuti sino a quando è degenerato in una vera e propria aggressione fisica posta in essere dal giovane nei confronti dei militari che hanno quindi proceduto all’arresto. Uno dei carabinieri intervenuti ha riportato nella circostanza delle lesioni, fortunatamente lievi, che hanno comunque necessitato di cure mediche prestate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno. In sede di udienza, il giudice del Tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.