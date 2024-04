Vuoi segnalare qualcosa che non funziona nella tua città? Scrivici!

Vivi a Perugia? A Terni? O in altri comuni dell’Umbria? Vuoi segnalare qualcosa che non funziona, denunciare problemi che interessano il tuo quartiere? Il Messaggero ti ascolta! Usiamo le vostre email per andare a verificare con un giornalista, e capire come quel problema possa essere risolto. Ma potete anche segnalarci un servizio che funziona particolarmente bene e che dovrebbe essere d’esempio.

Inviate un’email a Marco Pasqua, Caporedattore coordinatore regione Umbria de Il Messaggero (marco.pasqua@ilmessaggero.it), lasciate un vostro recapito telefonico e specificate se autorizzate alla pubblicazione della vostra email sull'edizione cartacea, in edicola ogni domenica.