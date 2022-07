Lugnano in Teverina: un'estate di pizza, birra e cultura

Torna a Lugnano "Pizza e Birra" classico dei classici condito da eventi culturali. Da Venerdì 29 a Domenica 31 Luglio, tutti a tavola all'ombra della chiesa della Collegiata. Un evento organizzato dal Comitato Festeggiamenti Lugnano in occasione della festa di Santa Maria 2022 e dalla Associazione Pro-Luchiano Croce-Verde.

Accanto al menù per eccellenza, una serie di appuntamenti culturali. Domenica 31 luglio alle 18 nel palazzo Ex Fabbrica, inaugurazione della Mostra “A Colpi di Matita, La Grande Guerra nella caricatura” a cura di Danilo Curti, Arnaldo Loner, Rodolfo Taiani, realizzata in collaborazione con l'Associazione Artistico Culturale FÒRMA, la Biennale Umbria Letteraria 2022 di Amelia, e la Fondazione del Museo Storico del Trentino.

Allestita attingendo a una ricca collezione privata, la mostre vuole proporre un percorso attraverso la storia delle più importanti riviste illustrate europee di satira politica.

Alle 22 in piazza Santa Maria, presentazione del libro La Camilla Baglioni's car di Pigi Sbaraglia e Chiara Sabatini (Gambini editore). La Camilla è la mitica Citroën Due Cavalli di Claudio Baglioni, datata 1973. Partendo dalla citazione di un celebre verso del cantautore, “La Camilla, yes my car”, questo libro ne ricostruisce la storia, ripercorrendo le ragioni e le caratteristiche che hanno consentito a questa auto di diventare l’icona di un’epoca.

Interverranno gli autori che proporranno alcune letture.

A corollario della presentazione, ci saranno dei piccoli live session di alcuni brani del celebre cantautore romano presentati da "Tony Baglioni e Torquato's".