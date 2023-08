Lo spettacolo “Il Mercante di stoffe” dal festival Stella d’oro di Allerona alla Norvegia

Giovedì 10 Agosto 2023, 17:04

Il “Mercante di stoffe”, musical in assolo interpretato e scritto da Matteo Corrado, è la novità di quest’anno del festival culturale Stella d'oro di Allerona, giunto alla 27esima edizione. È uno spettacolo che coinvolge anche l’associazione i Borghi più belli d’Italia in Umbria, in collaborazione con l’associazione Orion di Terni, per promuovere la cultura teatrale dedicata a San Francesco simbolo della nostra regione. Ma dopo Allerona - il 12 agosto in piazza Santa Maria alle ore 21.15- lo spettacolo e il suo autore voleranno in Norvegia. Un’occasione importante anche per promuovere i Borghi più belli d’Italia in Umbria in quei paesi del nord Europa che stanno scoprendo ed apprezzando sempre di più, dal punto di vista turistico, le meraviglie che offre l’Umbria. Nella piece teatrale si utilizza l'espediente dei colori e dei tessuti per raccontare prima la vita poi la conversione di Francesco, il percorso, non privo di tormento, che porterà il giovane a compiere una rivoluzione totale del suo modo di vivere e di rapportarsi con il mondo. Si tratta di un lavoro che assomma in sé tutti i linguaggi del palcoscenico: la danza, la canzone, la recitazione. Nel video di Claudia Sensi gli interventi della presidente dell’associazione Borgo Francesca Urbani, dell’attore Matteo Corrado e del presidente dei Borghi più belli d’Italia Umbria Alessandro Dimiziani.