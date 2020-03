© RIPRODUZIONE RISERVATA

#Leostetrichecisono” è la campagna dell’azienda Usl Umbria 2 in sostegno delle donne in gravidanza e delle neomamme, in un momento in cui tutti devono restare a casa. Anche se con modalità diverse, prosegue il lavoro di supporto delle ostetriche alle gestanti e alle neomamme, nei territori di Terni, Narni, Amelia, Orvieto e in Valnerina.“Avendo dovuto sospendere gli incontri del percorso di training e di monitoraggio che accompagnano le donne in gravidanza, le aziende dei consultori familiari dell’Usl Umbria 2, scendono in campo in maniera del tutto nuova, pur di poter garantire continuità assistenziale alle proprie pazienti. Gestiranno i singoli casi a distanza, per seguire gravidanze, allattamenti, e cure del neonato, “perché ora più che mai le mamme e i loro bambini hanno bisogno di essere assistiti.