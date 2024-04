La Ternana vince il derby dell'acciaio e i tifosi accolgono la squadra con una festa

Domenica 14 Aprile 2024, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 09:39

Un nutrito gruppo di tifosi ha atteso nella tarda serata di sabato 13 aprile, fuori dallo stadio Liberati di Terni, il ritorno del pullman della Ternana. La squadra tornava da Cremona, dopo la vittoria ottenuta sulla Cremonese per 2-1 e tre punti importanti in ottica salvezza. Grande festa con canti e fumogeni al passaggio del mezzo. Poi, il gruppo di sostenitori, molti dei quali reduci pure loro da Cremona dove erano a tifare per le Fere sugli spalti dello stadio Zini, hanno atteso l'uscita dei calciatori dallo stadio con le loro auto. Festa e calore per tutti, in particolare per il portiere Tommaso Vitali che ha sostituito degnamente con tante parate l'infortunato Antony Iannarillli e l'attaccante Filippo Distefano autore nel recupero del gol della vittoria. Nel video di Paolo Grassi, ecco i momenti dell'arrivo della squadra in città.