Travolta da un'auto mentre va a fare la spesa: Perugia, dramma a Colombella

PERUGIA - Dramma nella serata di martedì Colombella, lungo via della Marche. Una donna di 76 anni è stata investita da un’auto ed è morta dopo due ore di agonia al Pronto soccorso al Santa Maria della Misericordia. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi di legge e per ricostruire esattamente la dinamica del drammatico incidente. Scontato che sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Le condizioni dell’anziana sono apparse subito molto gravi ai primi soccorritori. Tra di loro anche l’automobilista che l’ha investita che ha subito fermato l’auto. Da quello che è emerso la donna era uscita di casa per andare a fare la spesa in un negozio che si trova vicino al luogo dove è stata investita.

Da valutare sia la velocità dell’auto, sia le condizioni delle strada, sia se la donna, nell’attraversare la strada, abbia utilizzato le strisce pedonali o meno. Da non sottovalutare anche le condizioni di visibilità a quell’ora della sera. I rilievi degli agenti della polizia municipale sono andati avanti fino a tarda sera.