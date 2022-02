Terni, incendio nell'area industriale: paura per una nube nera, già chiuse alcune strade

Nube nera sulla conca ternana. Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio, nell'area industriale di Terni. Alcune strade sono già state chiuse. Le fiamme hanno interessato un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. «I vigili del fuoco di Terni - spiegano dal Comando di Terni - stanno intervenendo nella zona industriale di Maratta per un incendio presso l'azienda Ferrocart nell’impianto per il recupero ed il riciclaggio di rifiuti urbani e speciali non pericoli, in via Vanzetti». Il rogo ha provocato una colonna di fumo nera molto visibile a chilometri di distanza. Sul posto i tecini dell'Arpa, insieme alle altre forze dell'ordine.

Seguono aggiornamenti