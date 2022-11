Giovedì 17 Novembre 2022, 09:10

TERNI Abbandonati in un fosso, dove era impossibile uscirne vivi anche perché rinchiusi in un sacco di plastica tra gli escrementi. La storia è quella di tre cuccioli di circa un mese e mezzo, il cui proprietario se ne era disfatto, convinto che nessuno li avrebbe visti in quel posto al di sotto della strada. Invece no, la Provvidenza ha voluto che un gruppo di ciclisti dell'Asd di Piediluco che si trovava a transitare in quel posto avesse udito un latrare continuo, quasi un lamento di aiuto. Scesi dalla bicicletta si sono subito resi conto dello stato in cui versavano i tre cagnolini tremati di freddo e dalla paura. A nulla sono valse le prime coccole che Fabrizio e Andrea hanno riservato a loro, continuavano sempre a tremare dal freddo, allora i due ciclisti hanno fatto la cosa più giusta quella di chiamare i veterinari dell'Usl che si sono recati sul posto, una località per poche centinaia di metri in provincia di Terni. I soccorritori li hanno portati nel canile, dove, sembra, ci siano persone pronte ad adottarli, poiché si tratta di un razza adatta alla caccia, si tratterebbe di setter. Tra l'altro due amici ciclisti sono stati i primi ad essere disponibili ad adottarli. «In un primo momento- racconta Fabrizio - abbiamo udito il latrare di un cane che pensavamo fosse finito in qualche trappola, pertanto ci siamo fermati con l'intenzione di liberarlo ed aiutarlo. Una volta scesi riprende però, l' amara sorpresa. All'interno di un sacco di plastica chiuso c'erano tre piccoli cagnolini abbandonati tra gli escrementi». «Insieme agli altri amici ci siamo adoperati per portali su dal fosso. Erano tutti bagnati ed infreddoliti- conclude- soltanto all'arrivo dei veterinari hanno capito che il loro calvario era finito. Sono stati sollevati dalla busta in plastica e avvolti in una coperta per poi essere portati al più vicino canile pubblico». Resta il fatto che troppo spesso succedono fatti del genere. Tempo fa furono ritrovati in un cesto dei cuccioli di poche settimane abbandonato sul ciglio della strada. Portati lì, in questo caso, affinché qualcuno se ne accorgesse. In questo caso, però, sono stati subito adottati. Nel primo caso sono in corso degli accertamenti per poter capire l'eventuale padrone che ha avuto il coraggio di abbandonare tre cuccioli in un busta di plastica decretando loro la morte sicura se di tutto ciò non si fossero accorti i ciclo-amatori.