Ginnastica artistica Clt, tripudio di primi posti ai campionati di serie D e Individuale Gold

TERNI - E’ stata una bellissima giornata di sport quella che si è svolta sabato 20 febbraio alla palestra “La Forgia”. Protagoniste le atlete e gli atleti della sezione Ginnastica artistica del Clt (Circolo Lavoratori Terni) che hanno ottenuto ottimi risultati in occasione della prima prova del Campionato di serie D maschile e femminile e l’individuale Allieve Gold di Ginnastica artistica femminile. L’appuntamento, organizzato dal Clt, si è svolto nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covi-19. In pedana sono scese 19 squadre e tre individualiste di diverse società umbre: Polisportiva dilettantistica Clt Terni, Junior Libertas Perugia, Cjc Tifernate di Città di Castello, Fortebraccio Perugia, Polisportiva La Fenice Spoleto, Virtus Magione e Asd Buddy di San Giustino. Sorprendente il risultato delle squadre del Clt: i ragazzi della maschile del campionato di serie D, allenati dai tecnici Irene Bragoni e Gianmarco Arcangeli, hanno raggiunto tre primi posti: nella serie D LA con Marco Betti, Gabriele Costanzi, Marco Giacchetti e Ascanio Radicioni; per la serie D LB sul gradino più alto del podio sono saliti Marco Del Furia, Nicola Vitaloni, Emanuel Marku, nella serie D LC stesso piazzamento per Jacopo Giovanoli, Pietro Vagliani, Marco Battaglia e Filippo Bilancini.

Per la femminile, nel Campionato Gold, le ragazze allenate dai tecnici Francesca Chiapperini e Valentina Federici hanno conquistato due primi posti: Giulia Mostarda nel Campionato Individuale e Gold L2, Maria Vittoria De Virgilio nel Campionato Individuale e Gold L4. Nel Campionato di serie D femminile, le atlete allenate dai tecnici Claudia Giorgini, Marianna Varriale, Erika Chiapperini hanno ottenuto una ulteriore serie di prime posizioni: nella serie D LB Allieve con Alessia Espinal, Emma Massarelli, Sara Mattioli E Anna Flavia Quatacker; nella serie D LB junior/senior con Anita Boscia, Emma Di Pasquale, Anna Federici e Valentina Poddi; nella serie D LC Allieve con Giulia Aurino, Elena Maria Ciliani, Andrea Malerba e Sophia Malerba; nella serie D LC junior/senior con Elena Malici, Elena Montecchiani, Margherita Onofri e Matilde Ramozzi.

Un ringraziamento va a tutto lo staff della sezione Ginnastica del Clt per l’impegno nella difficile organizzazione delle competizioni e alle società partecipanti per aver rispettate tutte le disposizioni in atto.

