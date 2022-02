Video social con Adriano Galliani: «Terni orribile, Perugia Bellissima». Poi, le scuse.

TERNI L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha chiamato il sindaco di Terni Leonardo Latini per scusarsi e chiudere la polemica dopo le parole sulla città umbra in un video che in queste ore sta girando via social. Galliani ha spiegato al sindaco che stava parlando del Perugia e di Perugia al funerale di Piero Frosio, non era sua intenzione offendere Terni e i ternani e si è scusato per la battuta. Insieme al sindaco, il dirigente brianzolo ha parlato in toni cordiali e, inoltre, ha sottolineato come se avrà l'occasione visiterà molto volentieri Terni.

« Terni è orribile, Perugia è bellissima»: sono le parole che stanno facendo discutere, soprattutto a sud dell'Umbria, le parole pronunciate dall'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, proposte in un video che in queste ore sta girando via social. Il filmato sarebbe stato girato a margine dei funerali dell'ex capitano del Perugia dei miracolì Pierluigi Frosio, celebrati mercoledì a Monza. Si vede Galliani che si rivolge a Silvano Ramaccioni, dirigente sportivo umbro, con un passato anche nel Milan. «Siccome abbiamo giocato a Terni, settimana scorsa, io sono stato a Perugia» gli dice, riferendosi alla partita Ternana-Monza del 15 febbraio, nominando poi un noto hotel e un ristorante del capoluogo di regione. « Terni orribile? Da milanista stimo Galliani, però magari laprossima volta lo accompagno io per fargli vedere quanto sono

belli Terni e il suo hinterland» risponde ironicamente l'assessore comunale al Turismo e allo port, Elena Proietti. «Abbiamo tutto e non ci manca nulla, Galliani venga a vedere» ribadisce l'assessore.

Ora, le scuse.