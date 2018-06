Foligno, Giostra della Quintana: prove ufficiali, Lorenzo Paci (Morlupo) e Lanunio il binomio migliore

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Prove ufficiali della Giostra della Quintana, il rione Morlupo, con Lorenzo Paci in sella a Lanunio, ha schierato il miglior binomio in pista al Campo de li Giochi "Marcello Formica e Paolo Giusti". Un verdetto decretato nella prima dlele tre tornate disponibili dove Paci e Lanunio, con percorso netto, hanno femrato i cronometri sul tempo finale di 53 secondi e 21 centesimi. Il tutto nel corso del primo test con le nuove misure, ridotte, degli anelli di gara che ora misurano sei centimetri per la prima tornata, 5,5 per la seconda e 5 per la terza.

LE PERFORMACE

​Prima tornata: Rione La Mora, Mattia Zannori in sella a Un'estate fa tempo 55.29 (errore bandierina e 2° anello); Cassero, Luca iNnocenzi su Guitto, 53.53; Giotti, Stefano antonelli su Becky Cristlal 57.22 (errore 3° anello); Pugilli, Pierluigi Chicchini su O'Brianth, 53.29; Morlupo, Lorenzo Paci su Lanunio, 53.21; Contrastanga, Riccardo Rpaoni su Tuttavia 54.83 (errore 2° anello); Ammanniti, Marco Diafaldi su Freccia del Veio, 56.45; Badia Cristian Cordari su Agnesotta 53.43; Croce Bianca, Massimo Gubbini su Lord Antani, 53,69.

​Seconda tornata: La Mora (cavallo Un'estate fa ) 54.68 (errore al 1° e 2° anello) 54.68; Cassero (Gold Tower) 53.57; Giotti (Becky Cristal), 56.18; Pugilli (Invincibile Fong) 54.42; Contrastanga (Artemio) 58.35; Morlupo (Giulia e le Stelle), 55.37; Ammanniti (Freccia del Veio) 55.83 (errore al 2°anello); Badia, Spetenca 54.56 (errore al 3° anello); Croce Bianca (Supermagic) 54.86

Terza Tornata: La Mora (Stoia) 54.81; Giotti (Annaurora) 54.86; Pugilli (Invincibile Fong) 54.13 (errore al 2° anello); Morlupo (Giulia e le Stelle) 54.54; Contrastanga (Artemio) 55.90; Badia (Sptenca), 54.63 (errore bandierina).

​Il rione Spada non ha partecipato alla seduta di prove ufficiali.

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA