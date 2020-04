Ex-studenti dal Vietnam inviano mascherine all'Università per Stranieri di Perugia

PERUGIA - Sono partite oggi con un volo diretto Hanoi-Milano, sponsorizzato da Eni ed organizzato dall'Ambasciata italiana in Vietnam, un carico di 5.000 mascherine che gli ex studenti vietnamiti dell'Università per Stranieri hanno voluto donare all'Ateneo di Palazzo Gallenga. Un gesto di particolare affetto e vicinanza nei riguardi della Stranieri quello che i ragazzi dell'Associazione Amicizia Vietnam-Italia di Hanoi hanno voluto compiere, facendo una colletta tra loro e i docenti. Nell'organizzare l'invio dei materiali i ragazzi hanno cercato di districarsi tra le restrizioni dei collegamenti aerei al momento in atto, e di fronte alle crescenti difficoltà il nostro ambasciatore ad Hanoi, Antonio Alessandro, si è attivato per far giungere attraverso corriere diplomatico le mascherine destinate all'Università per stranieri. Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA