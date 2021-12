A spasso con un chilo di cocaina nello zaino, preso albanese a Umbertide

PERUGIA Nel corso delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, intensificate negli ultimi giorni anche a seguito del rafforzamento delle misure “anti-Covid”, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia hanno arrestato un cittadino albanese che trasportava oltre un chilo di cocaina purissima. In particolare, durante un’attività di perlustrazione del territorio, i finanzieri hanno controllato la persona, che si aggirava, in prossimità del centro storico di Umbertide. L’atteggiamento di ostentata tranquillità e circospezione,speiga la Gdf in una nota, ha insospettito i militari che hanno proceduto all’ispezione dello zaino che l’uomo portava a tracolla, rinvenendo l’ingente quantitativo di droga, destinato, molto probabilmente, alla vendita al dettaglio sulle locali piazze di spaccio, dove avrebbe fruttato oltre 100.000 euro.