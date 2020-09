Vasta operazione anti-droga portata avanti nelle ultime ore dagli agenti della questura di Terni che ha smantellato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di eroina e cocaina in città. Sono dieci le persone finite in manette tra Terni e Roma, molte delle quali straniere. Per agevolare l'operazione c'è stato l'appoggio di elicottero arrivato dalla capitale. I particolari dell'operazione verrano resi noti tra poche ore in questura.

