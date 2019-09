© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Finanzieri del Gruppo di Terni hanno eseguito l’arresto di un cittadino sudamericano e denunciato a piede libero altre tre persone, per spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni di servizio delle Fiamme Gialle ternane sono state eseguite, in questi ultimi giorni, nei principali luoghi di aggregazione giovanile del centro cittadino; l’attenzione dei militari operanti veniva richiamata da alcuni atteggiamenti sospetti di giovani avventori già noti agli operanti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Le attività investigative consentivano di trarre in arresto un trentaquattrenne dominicano e di denunciato altre tre persone, un cittadino italiano e due donne, l’una di nazionalità italiana e l’altra di origine marocchina; tutti intenti a cedere dosi di stupefacenti ad altrettanti acquirenti segnalati amministrativamente alla Prefettura. Nel dettaglio, dopo aver sorpreso il cittadino sudamericano a cedere dosi di sostanze stupefacenti, le conseguenti operazioni di perquisizione personale, locale e domiciliare consentivano di rinvenire e sottoporre a sequestro diverse dosi pari a circa 15 grammi di cocaina. Il responsabile veniva, quindi, tratto in arrestoi. Lo stesso veniva poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dopo l’udienza per direttissima. Nell’ambito delle i svolte nei confronti degli altri tre spacciatori, deferiti a piede libero, venivano complessivamente sottoposti a sequestro 13 grammi di eroina, 7 grammi di hashish e 4 grammi di marijuana.