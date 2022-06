Minaccia il ministro Orlando su Twitter, indagato perugino. Sequestrati telefonino e computer

PERUGIA- Il presidente di un'associazione culturale perugina è indagato per diffamazione e minacce nei confronti del ministro del Lavoro e le Politiche Sociali, Andrea Orlando. L'uomo, stando a una nota del procuratore Raffaele Cantone, a febbraio aveva, tramite il proprio profilo Twitter, postato un commento ritenuto minatorio e offensivo nei confronti del ministro. Serquestrati, dopo una perquiszione, telefonino e computer le cui analsi sono in corso da parte degli esperti del Compartimento di polizia postale e dela Comunicazini per l'Umbria che ha operato le indagini insieme alla Digos della questura di Perugia. In Procura il fascicolo aperto per i reati di diffamazione a mezzo socila-network e violenza o minaccia a un corpo politico.