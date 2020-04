Le dieci proposte per il manifesto di Umbria Jazz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un concorso per selezionare tra i lavori degli studenti dell’ateneo perugino il manifesto dell’edizione diUmbria Jazz 2020. Si è concluso ieri il workshop-concorso a distanza “Umbria Jazz Smart Design” nel corso del quale, un qualificato Grand Jury internazionale, ha selezionato dieci proposte che, in seguito, saranno sottoposte all’ulteriore vaglio del cda della Fondazione Umbria Jazz. Il workshop, ideato da Paolo Belardi (dipartimento di Ingegneria civile e ambientale) ha visto impegnati 60 studenti, iscritti al corso di laurea in Design dell’Ateneo. Tra i componenti del giuria, il rettore Maurizio Oliviero, Andrea Margaritelli, presidente Istituto Nazionale di Architettura, il musicista Giovanni Guidi, la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, il sindaco Andrea Romizi. Nel corso della mattinata gli studenti hanno avuto a disposizione 3 minuti per presentare la proposta proposta. Tutte le lezioni si sono svolte online, all’interno di un’aula virtuale, con l’ausilio della piattaforma Unistudium e del software Microsoft Teams.