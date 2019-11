© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Si terrà questa sera, 14 novembre, alle ore 21,00, nella chiesa di San Francesco lo spettacolo “Vita lasciati cullare.” L’evento di beneficenza, con ingresso gratuito, al quale parteciperanno i migliori musicisti ed artisti ternani, è destinato unicamente alla raccolta fondi per la realizzazione della Culla per la vita, che, tra breve, verrà realizzata nell’Ospedale S. Maria di Terni. La culla darà la possibilità alle mamme, che partoriscono bimbi indesiderati, di depositarli anonimamente e di fare in modo che il bambino venga subito prelevato e mantenuto in vita per poi essere dato in adozione. «Sarà un’opera di grande importanza che darà lustro alla nostra città e al nostro nosocomio» sostiene il Movimento per la vita di Terni che ha organizzato l’evento.Tanti gli artisti ternani e non solo coinvolti nello spettacolo, dal Stefano De Majo a Fabrizio Longaroni, da Gustavo Gasperini a Francesco Morettini, da Vittorio Gambassi a Francesco Della Sala.