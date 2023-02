Covid, rilevazione Gimbe: in Umbria ferme le quarte dosi

PERUGIA - Nessuna variazione significativa per le vaccinazioni Covid emerge dal monitoraggio settimanale

della fondazione Gimbe. Secondo il rilevamento tra il 17 e il 23 febbraio il tasso di copertura con la quarta dose è del 24,1% (media Italia 31,2%), lo stesso dato di lunedì scorso e con la quinta dose del 7,7% (media Italia 15,1%), 7,6 alla precedente rilevazione.

Gimbe registra poi un peggioramento dell'incidenza di casi per 100mila abitanti: 80,2, contro 70,7 del 20 febbraio, e un

aumento delle nuove infezioni del 13,3%, mentre lunedì della scorsa settimana questo parametro aveva fatto segnare meno 9,9. Sostanzialmente stabile anche la situazione dei ricoverati Covid, 96, più 0,1 su base settimanale in base ai dati della Regione. Con tre posti occupati nelle rianimazioni, meno 19,2 per cento.