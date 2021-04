Foligno, muore per il Covid l'avvocato Mazzoli

FOLIGNO- Il Covid ha ucciso l ’avvocato Cesare Augusto Mazzoli, stimato professionista e componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina. L’avvocato Mazzoli, tra i legali più noti e stimati dell’Umbria, è venuto a mancare ieri pomeriggio dopo una battaglia col virus iniziata a febbraio. La notizia della scomparsa è velocemente rimbalzata a Foligno, dove Mazzoli risiedeva on la famiglia e a Spoleto dove si occupata di numerosi procedimenti in Tribunale. Nella pagina gruppo Facebook “Avvocati Perugini” Mazzoli viene descritto come «uomo garbato ed elegante, e avvocato con stile e preparazione di altri tempi».

Attualmente era componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina e nel 2003-2004 era stato anche presidente del Lions Club Foligno, sempre attivo nelle attività del Club e da tutti considerato un punto di riferimento essenziale. Il Lions Club sta già pensando ad un momento di ricordo. A febbraio il Covid ha colpito l’avvocato folignate che ha avviato una battaglia contro il virus portata avanti giorno dopo giorno insieme alle cure dei sanitari.

Chi ha avuto modo di conoscere, o semplicemente di incrociare, l’avvocato Cesare Augusto Mazzoli lo ricorda sempre come una persona di grandissima educazione e classe. Aveva una parola per tutti, e con tutti sapeva rapportarsi era particolarmente esperto nel campo del diritto bancario e assicurativo. E’ stato anche scout ed è figlio d’arte avvocato come il papà Vinicio, scomparso lo scorso anno. Amava la montagna ed è una persona di grandissima cultura. Uno stile che può essere definito d’altri tempi, ma che era attualissimo. «Una persona squisita – lo ricorda un collega – e la notizia della sua scomparsa ci lascia senza parole. Un dolore profondissimo che lascia un vuoto incolmabile nell’avvocatura, nella vita culturale non soltanto cittadina e soprattutto ci lascia senza una grande e sincero amico sempre pronto al confronto. Una disponibilità, la sua, sempre segnata dalla serenità della consapevolezza del valore del confronto rispetto al quale tutti possono trarre insegnamenti ed arricchimenti. L’immagine dell’avvocato Cesare Augusto Mazzoli che in bicicletta attraversa piazza della Repubblica indossando il cappotto di Loden resterà impressa nella memoria di tutti noi. E la sua figura e il suo esempio già ci mancano». Un dolore comune, quello per la scomparsa dell’avvocato Mazzoli, che ha colpito tantissime persone.

