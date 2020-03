© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tolleranza zero. I decreti del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte sono chiari e le forze dell'ordine hanno tutta l'intenzione di farli rispettare. Con controlli a tappeto per multare chi esce di casa senza validi motivi, quindi necessità di lavoro o salute o per fare la spesa. Se già da ieri, erano diverse le pattuglie in giro per verificare gli spostamenti necessari, dopo le ultime decisioni del governo i controlli si faranno ancora più stringenti.Questa l'indicazione che arriva da via del Tabacchificio, con la questura che sta coordinando i diversi tavoli tecnici tra le forze di polizia, in quanto responsabile della pubblica sicurezza sul territorio. Partono quindi i controlli h24 che vedono impegnate pattuglie di polizia di Stato, carabinieri, polizia municipale, polizia provinciale, polizia stradale e guardia di finanza. Non solo le normali pattuglie già impiegate nei controlli su strada, ma anche altri agenti e militari destinati unicamente ai controlli dovuti allo stop per limitare i contagi da coronavirus.Chi viene beccato a girare senza validi motivi rischia pene pesanti. In base agli articoli del codice penale richiamati dal Viminale, il 650 parla dell’inosservanza di provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro. Ancora più grave l'ipotesi prevista dal 452: delitti colposi contro la salute pubblica, con l'arresto dai sei mesi ai tre anni per chi mette in atto condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.